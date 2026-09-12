В РАН оценили возможность изучения останков Александра Невского

Врио директора Института археологии Российской академии наук (РАН), вице-президент РАН Николай Макаров заявил, что ученые могли бы провести исследование останков Александра Невского, если поступит соответствующее предложение от Русской православной церкви.
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