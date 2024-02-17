МИД Украины: поляки нарушают украинско-польскую солидарность

Спикер украинского МИД Олег Николенко в своей публикации в одной из западных соцсетей назвал акции польских аграриев, протестующих против бесконтрольного ввоза в их страну украинской агропродукции, антиукраинскими и обвинил Варшаву в нарушении принципов украинско-польской солидарности.