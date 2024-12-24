Global Look Press/ Handout/Ukrainian Presidential Несколько женщин помогли украинскому военнообязанному скрыться от военкомов из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), которые попытались насильственно мобилизовать призывника в городе Берегово в Закарпатской области на западе Незалежной.
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