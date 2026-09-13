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Режим дня школьника: как выстроить расписание, чтобы ребёнок успевал и не уставал

Режим дня школьника: как выстроить расписание, чтобы ребёнок успевал и не уставал

Грамотно выстроенный режим дня — важный фактор здоровья, работоспособности и успеваемости школьника. Специалисты Роспотребнадзора Тверской области подчёркивают: когда распорядок стабилен, организм ребёнка подстраивается под ритм, и справляться с учебной нагрузкой становится заметно легче.

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