Такой побочки не ожидали! В инструкцию к популярному препарату велели добавить про облысение

Минздрав РФ рекомендовал производителям препарата с действующим веществом валацикловир, который есть в аптечке почти у каждого, добавить в инструкцию информацию о возможных нежелательных реакциях, среди которых алопеция и синдром Стивена-Джонсона.
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