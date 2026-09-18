На выборах депутатов в Госдуму в Тульской области подано 54687 заявлений для голосования на дому, это число может увеличиться к последнему дню голосования.
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