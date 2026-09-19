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Царьград

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Ветеран СВО Барбашин: россияне перестали видеть Запад в розовом свете

Ветеран СВО Барбашин: россияне перестали видеть Запад в розовом свете

В прямом эфире «Гранады ТВ», организованном в Центре общественного наблюдения за выборами в Челябинской области, прозвучали оценки того, как за последнее время трансформировалось восприятие российским обществом западных стран и какое наполнение приобрело понятие патриотизма.

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