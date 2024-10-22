Минстрой может сократить количество парковочных мест у жилых домов с 2026 года

В России могут сократить количество парковочных мест у жилых домов к 2026 году. По информации "Известий", Минстрой должен внести в правительство документ, предусматривающий изменение нормативов количества таких мест на площадках многоэтажной застройки, к декабрю 2025 года.
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