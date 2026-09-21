Итоговая явка на Ямале составила 74,75 процента

Итоговая явка на выборах на Ямале составила 74,75 процента. Как сообщает окружной избирком, всего в выборах приняло участие почти 250 тысяч избирателей.
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