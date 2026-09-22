Замкомандира Кайрымов сообщил об окружении ВС РФ Марьевки перед штурмом

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики перед штурмом Марьевки в ДНР взяли ее в кольцо, рассказал ТАСС замкомандира штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Тлеужан Кайрымов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым