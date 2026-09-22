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ТАСС

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Замкомандира Кайрымов сообщил об окружении ВС РФ Марьевки перед штурмом

Замкомандира Кайрымов сообщил об окружении ВС РФ Марьевки перед штурмом

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики перед штурмом Марьевки в ДНР взяли ее в кольцо, рассказал ТАСС замкомандира штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Тлеужан Кайрымов.

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