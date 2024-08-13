Исследователи заявили, что планшеты могут сделать детей агрессивными

Учёные опросили 315 родителей детей в возрасте от 3,5 до 5,5 лет Международная группа учёных из Канады, Южной Африки и Бразилии провела исследование, которое показало, что раннее использование планшетов может привести к проблемам с агрессией у детей.
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