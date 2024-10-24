Строители прокладывают теплотрассу в центре Улан-Удэ

В Улан-Удэ активно ведутся работы по модернизации коммунальной системы в центре города. За счет средств инфраструктурного бюджетного кредита уже проложено около 1 км тепловых сетей по улицам Трактовая, Балтахинова и Свободы.
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