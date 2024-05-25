Нас снова собираются ограбить. Президент АвтоВАЗа Соколов не согласен с Путиным и требует запретить китайские автомобили

В ходе недавнего визита в Китай Владимир Путин отдельно отметил высокое качество автомобилей выпускаемых китайскими производителями, которым в сегодня Запад ставит палки в колеса, по сути лишая Поднебесную выхода на свои рынки: «Китайские бренды добиваются очевидных успехов и преимуществ в честной, ….
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