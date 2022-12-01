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Эксперт спрогнозировал курс рубля на декабрь

Эксперт спрогнозировал курс рубля на декабрь

Серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в декабре не ожидается. Однако возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1, считает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

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