Эксперт спрогнозировал курс рубля на декабрь

Серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в декабре не ожидается. Однако возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1, считает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.