В Молодежном закончили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В микрорайоне Молодежный Читы закончили строительство 170-квартирного дома для переселения из аварийного жильяВ Минстрое Забайкалья сообщили, что девятиэтажка появилась благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».
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