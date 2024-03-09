Стали известны все команды, прошедшие в полуфинал Чемпионата России по хоккею с мячом

Ранее «Водник» разгромил красноярский «Енисей», а московское «Динамо» уверенно обыграло нижегородский «Старт»Во второй четвёрке команд результат стал известен только вчера — после дополнительного матча «СКА-Нефтяника» против «Байкал-Энергии».