Посол Дарчиев в США займётся визами для россиян и авиасообщением с Россией

Новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что планирует «предметно заняться» вопросами возобновления авиасообщения между США и Россией, облегчением визовых процессов для рядовых россиян, а также возвращением в собственность России конфискованных Штатами объектов.