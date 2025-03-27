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Посол Дарчиев в США займётся визами для россиян и авиасообщением с Россией

Посол Дарчиев в США займётся визами для россиян и авиасообщением с Россией

Новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что планирует «предметно заняться» вопросами возобновления авиасообщения между США и Россией, облегчением визовых процессов для рядовых россиян, а также возвращением в собственность России конфискованных Штатами объектов.

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