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Агентура врага рядом - внутри России. А мы недорабатываем

Агентура врага рядом - внутри России. А мы недорабатываем

ЧЬИХ БУДЕТЕ, «РЫДАРИ»? Вчера «наши» военные блогеры мастерски выполнили медийную задачу, невольно (или намеренно?) сыграв на руку противнику.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Переброска авиационных подразделений отслеживается не только по сообщениям наших блогер болтунов,но и из космоса.Да и спящих никто не отменял,поселившихся рядом с военными объектами.Да и среди нашего населения немало заработать иудины 30 сребреников.
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4 час.
Николай Артамонов
У нас давно нужно вводить смертную казнь.А показать нашу силу для европейских ждунов подбросить орешник на британцев!!!Тогда одумаются,а то &quot;лезут на рожон&quot;!!!
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1 час.
Зоя Гольдштаб
ВСТАВАЙ,СТРАНА ОГРОМНАЯ!!!!!!!ЗРЯ ОТСИЖИВАЕТЕСЬ!!! СКОРО ЭТО ВСЕХ КОСНЁТСЯ!!!!!!!
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14 мин.
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