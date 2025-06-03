Агентура врага рядом - внутри России. А мы недорабатываем

Виктор Тимошевский

Переброска авиационных подразделений отслеживается не только по сообщениям наших блогер болтунов,но и из космоса.Да и спящих никто не отменял,поселившихся рядом с военными объектами.Да и среди нашего населения немало заработать иудины 30 сребреников.