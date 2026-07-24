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Аргументы и Факты

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Раскрыты тайны НАТО на Украине: в порту Одессы горит главное оружие

Раскрыты тайны НАТО на Украине: в порту Одессы горит главное оружие

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, по каким каналам Украина получает западное оружие, что именно ввозится через порты и как российские военные уничтожают эти грузы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
БЕЙ ВРАГОВ,   СПАСАЙ РОССИЮ!!      Молодцы  наши ребята!!
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