Минфин рассказал об идее возврата денег жертвам мошенников

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что в Минфине РФ работают над механизмом, упрощающим взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов для возвращения денег жертвам мошенников, сообщает РИА Новости.
Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что в Минфине РФ работают над механизмом, упрощающим взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов для возвращения денег жертвам мошенников, сообщает РИА Новости.
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