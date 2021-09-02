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Минфин рассказал об идее возврата денег жертвам мошенников

Минфин рассказал об идее возврата денег жертвам мошенников

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что в Минфине РФ работают над механизмом, упрощающим взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов для возвращения денег жертвам мошенников, сообщает РИА Новости.

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