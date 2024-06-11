В Краснодаре задержали «настоящую» ведьму: издевалась над людьми и наживалась на проблемах

Ее нашли через социальные сети, где она размещала объявления о своих услугах. Суммы, которые она брала за свою работу, варьировались: от 163 тысяч рублей с семьи из Октябрьского района до 19,5 тысяч рублей с женщины из Башкортостана.
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