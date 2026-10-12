Суд на Кубани приговорил отца и дочь к 18 и 7 годам тюрьмы за госизмену

Южный окружной военный суд вынес приговоры россиянам Мишанину и его дочери. Их признали виновными в государственной измене и участии в деятельности организации, которая признана террористической в России.
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