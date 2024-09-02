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ФК "Краснодар" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ за счёт победы над "Локомотивом"

ФК "Краснодар" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ за счёт победы над "Локомотивом"

Победу "быки" вырвали, оставшись под конец второго тайма в меньшинстве после удаления Джона Кордобы.ФК "Краснодар" на выезде разгромил "Локомотив" в матче седьмого тура чемпионата России.

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