Политолог Владимир Букарский считает, что Молдове следует сосредоточиться на уровне жизни граждан и экономическом сотрудничестве со всеми партнёрами вместо геополитических деклараций и выбора между изоляцией и подчинением внешним центрам силы.
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