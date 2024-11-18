⚡️ В Крыму в сфере промышленного и агропромышленного туризма работает больше 80 предприятий В их числе — фермерские и личные подсобные хозяйства, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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⚡️ В Крыму в сфере промышленного и агропромышленного туризма работает больше 80 предприятий В их числе — фермерские и личные подсобные хозяйства, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.