В ЯНАО появятся новые меры поддержки для молодых семей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, обсудив меры поддержки для многодетных семей, которые начнут действовать в регионе с 1 мая 2024 года.