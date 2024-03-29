В ЯНАО появятся новые меры поддержки для молодых семей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, обсудив меры поддержки для многодетных семей, которые начнут действовать в регионе с 1 мая 2024 года.
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