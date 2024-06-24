Собянин рассказал о развитии системы социальной помощи в Москве

Социальную помощь на дому в столице получают все нуждающиеся Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о разработанной в столице стратегии развития системы социальной защиты до 2030 года.
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