В Доме офицеров Самары усилена охрана после теракта в "Крокусе"

В Доме офицеров самарского гарнизона имени Климента Ворошилова, который является учреждением культуры, приняты дополнительные меры безопасности после трагического инцидента в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.
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