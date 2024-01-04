В программе уличного фестиваля "Зимние забавы" произошли изменения

В программу уличного фестиваля "Зимние забавы" на 4 января внесли изменения. В связи с низкой температурой, программа анимации "Снежное конфетти" и конкурс собак "Пушистый карнавал" переносятся на 6 января.
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