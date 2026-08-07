На матче «Рубин» — «Оренбург» будет изменена схема парковочного пространства

Фото: rubin-kazan.ru В связи с проведением фестиваля «Новая волна» схема организации парковочного пространства на матче «Рубин» — «Оренбург» 9 августа будет временно изменена, сообщает пресс-служба казанского клуба.
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