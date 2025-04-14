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Судебный пристав из Астрахани попалась на взятках

Судебный пристав из Астрахани попалась на взятках

Астраханские следователи расследуют сразу два факта преступления. В Астрахани судебный пристав подозревается в получении взяток: сотрудница Кировского РОСП УФССП России через посредника получила от местного жителя  35 000 рублей.

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