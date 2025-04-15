Исключение для мотоцикла — имеет ли райдер право на такой маневр

Разрешено ли мотоциклисту, движущемуся с максимально разрешенной на данном участке скоростью, обогнать показанным способом легковой автомобиль, едущий со скоростью 70 км/ч?Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
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