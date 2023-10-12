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Депутат Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе

Депутат Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе

Депутат Султан Хамзаев из Госдумы предлагает ввести на законодательном уровне термин "недружественные релоканты", который будет применяться к людям, покинувшим Россию и работающим за рубежом по политическим мотивам .

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