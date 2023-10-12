Депутат Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе

Депутат Султан Хамзаев из Госдумы предлагает ввести на законодательном уровне термин "недружественные релоканты", который будет применяться к людям, покинувшим Россию и работающим за рубежом по политическим мотивам .
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