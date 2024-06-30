В McLaren недовольны отклонением протеста McLarenРуководитель McLaren Андреа Стелла назвал удаление квалификационного времени Оскара Пиастри на Гран При Австрии неадекватным в силу неубедительных доказательств.
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