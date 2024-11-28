Ученые доказали эффективность когнитивно-поведенческой терапии при мигрени

Сочетание лекарственной терапии с когнитивно-поведенческой позволяет эффективно лечить как хроническую мигрень, так и бессонницу, которая сочетается с головными болями, выяснили ученые Сеченовского университета.
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