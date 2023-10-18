Второй испытательный полет Starship состоится не раньше ноября

Система Starship на «Звездной базе» в Техасе / © SpaceX По данным SpaceX, в последние месяцы ее программам пришлось конкурировать друг с другом за лицензии FAA, что значительно замедлило программу Starship и поставило под угрозу сроки разработки Starship HLS (лунная версия корабля Starship).