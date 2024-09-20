Игрок сборной России Сильянов расстроился из-за отмены игры с Таиландом

Отмена товарищеского матча с Таиландом расстроила всех футболистов сборной России. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил защитник московского "Локомотива" и национальной команды Александр Сильянов.
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