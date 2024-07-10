Четверых калужан представили к государственным наградам

Указом Президента РФ от 8 июля «О награждении государственными наградами Российской Федерации» четверо жителей Калужской области были удостоены почетных наградУказом Президента РФ от 8 июля «О награждении государственными наградами Российской Федерации» четверо жителей Калужской области были удостоены почетных наград.
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