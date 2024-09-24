Крымчане обнаружили тела 245 жертв фашистов в Геническе

В очередной поездке в Геническ, где в 1941-43 годах происходили массовые расстрелы мирных жителей, поисковое объединение «Крымский рубеж» ДОСААФ России Республики Крым провело раскопки, в результате которых были эксгумированы останки 103 человек.
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