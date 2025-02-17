Хабаровский спортсмен о шоу «Титаны»: «Я проверяю свои лимиты и доказываю, что могу больше»

Каждое воскресенье на телеканале ТНТ продолжает выходить грандиозное шоу «Титаны», в котором спортсмены самых разных видов спорта соревнуются друг с другом и искусственным интеллектом за звание «титана» и приз 10 миллионов рублей.
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