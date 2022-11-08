"Тачка будет в хлам": обстановка на мосту сильно насторожила людей - кадры

Житель Приморья в Telegram-канале otpodussur (12+) поделился проблемой. Так, на мосту перед постом в Воздвиженку, который на 6 км возле базы Дружба, находится в очень плохом состоянии: на дороге разошлись швы, образовались большие ямы.
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