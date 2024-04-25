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Британский адмирал Радакин предрек увеличение ударов ВСУ по территории России

Британский адмирал Радакин предрек увеличение ударов ВСУ по территории России

Начштаба обороны Вооруженных сил Британии, главный военный советник премьер-министра страны адмирал Тони Радакин заявил, что Украина увеличит число ударов вглубь территории России после получения военной помощи от стран Запада.

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