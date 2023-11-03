Как стало известно, апелляционный суд в Польше утвердил решение суда первой инстанции об отклонении наложенных ещё в 2020 году финансовых штрафов на сумму более $7,2 млрд по текущему курсу для «Газпрома» и $58 млн для других организаций, причастных к строительству «Северного потока-2».
Польша вдруг отменила свои штрафы против «Газпрома»
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Главное для шляхты Вы ё,Вы я, Вы дры.
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1 д.
Вик Норд
Старый(с бородой) советский анекдот:Идёт заяц мимо реки,и по ходу кричит:-Привет,тыдра!!!-Эй,какая я тебе тыдра,я ВЫДРА!-Вот ещё,буду я всякую плять на Вы называть!
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1 д.
Strannik Mr
Ёжик по травке бежит и хохочет. Ёжику травка пипиську щекочет. Травка закончилась, гравий пошёл, ёжик домой без пиписьки пришёл...
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1 д.
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