Красный Полумесяц назвал число погибших при обстреле здания организации в Газе

В ходе продолжающейся осады и обстрела в секторе Газа израильскими военными были атакованы здание Палестинского общества Красного Полумесяца и больница «Аль-Амаль», что привело к гибели троих беженцев и директора отдела молодых волонтеров организации Хедая Хамад.
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