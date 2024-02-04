Красный Полумесяц назвал число погибших при обстреле здания организации в Газе

В ходе продолжающейся осады и обстрела в секторе Газа израильскими военными были атакованы здание Палестинского общества Красного Полумесяца и больница «Аль-Амаль», что привело к гибели троих беженцев и директора отдела молодых волонтеров организации Хедая Хамад.