Грузия не будет вводить ответные санкции против Вильнюса и Таллина

Правительство Грузии сообщило, что не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии из уважения к их народам, несмотря на наличие права и возможности противостоять антигрузинскому решению правительств этих стран.
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