Люди вынуждены жить в прогнившем доме в Карелии

Александр Бастрыкин потребовал разобраться с проблемой жителей КондопогиФото: «RuNews» Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения жильцов аварийного дома в Кондопоге.
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