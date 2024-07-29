В Царском Селе вспомнят воинов, погибших в Первой мировой войне

Мероприятия запланированы на 1 августа В четверг, 1 августа, в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, в Царском Селе состоятся тожественные мемориальные мероприятия, посвященные 110-й годовщине начала этой войны.