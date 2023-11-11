Нижегородская академия МВД России объявляет о проведении Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики»

В целях укрепления престижа службы в оперативных и следственных подразделениях по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями МВД России, вовлечения гражданской молодежи в процессы социального противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности, популяризации государственной службы, а также выявления школьников, обладающих необходимыми знаниями, умениями, навыками и проявляющих интерес к дальнейшей работе в органах внутренних дел, формирования осознанного выбора учащимися выпускных классов общеобразовательных организаций профессий «Оперуполномоченный подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции» и «Следователь по расследованию экономических преступлений» Нижегородской академией МВД России среди учащихся всех регионов Российской Федерации в 2023-2024 учебном году проводится десятая Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики».