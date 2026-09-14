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Тульские новости

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В Кимовске возбуждено дело о краже лестницы

В Кимовске возбуждено дело о краже лестницы

Лестницу, принадлежавшую 65-летнему жителю Кимовска, забрали двое работников автосервиса, их быстро задержали, пропажа возвращена владельцу.

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