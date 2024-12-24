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Netflix подал в суд на Broadcom, заявив, что VMware нарушает его патенты в области вирту...

Netflix подал в суд на Broadcom, заявив, что VMware нарушает его патенты в области вирту...

Netflix подал в суд на Broadcom, заявив, что VMware нарушает его патенты в области виртуализацииСтриминговый гигант Netflix подал в понедельник иск к Broadcom в окружной суд США по Северному округу Калифорнии с обвинением принадлежащего ей дочернего предприятия VMware в нарушении пяти патентов, связанных с работой виртуальных машин («патент 424», «патент 707», «патент 891», «патент 893» и «патент 122»).

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